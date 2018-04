Di Maio in Molise, ma come gli altri politici snobba l’entroterra montano

AGNONE – Di Maio in Molise, ma come gli altri big politici snobba l’entroterra montano.

Luigi Di Maio sarà in Molise nei giorni di lunedì 9 e martedì 10 aprile.

“Luigi sarà con noi per sostenere il candidato Governatore della Regione Molise per il MoVimento 5 Stellee tutta la nostra squadra di candidati al Consiglio regionale” si legge in una nota del M5S Molise.

Il PROGRAMMA

Lunedì 9:

Termoli – ore 19

Incontro con i cittadini

Martedì 10:

Termoli – ore 11

Incontro con gli imprenditori

Zona industriale (presso i locali della Cianciosi srl)

Bojano – ore 15.30

Incontro con gli operatori del settore turismo

Palazzo Colagrosso

Isernia – ore 19

Incontro con i cittadini

Quindi Termoli, Isernia e Bojano, saltata Campobasso perché magari ci sarà una nuova passerella del leader nazionale in occasione della chiusura della campagna elettorale proprio nel capoluogo di Regione. Una bella e numerosa piazza.

primo governatore pentastellato d’Italia,

E magari, in vista della chiusura della campagna elettorale che potrebbe incoronare il i big del Movimento 5 Stelle si ricorderanno anche dell’Alto Molise, di Agnone magari che ha dato i natali al candidato presidente Greco, ma anche di Poggio Sannita, di Belmonte, Capracotta e via elencando. Perché il M5S è diverso dalla casta politica, si distingue dagli altri politici che ragionano solo in termini di numero di voti snobbando sistematicamente i piccoli centri montani dove sopravvivono solo pochi cittadini elettori. Eppure il voto di un abitante di Castelverrino ha la stessa importanza e dignità di quello espresso nelle città più grandi. Il voto della vecchietta di Capracotta conta e vale come quello dell’imprenditore termolese. Ma questo i candidati del M5S lo sanno bene… O no?