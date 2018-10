Maledizione sulla caccia: ferito al volto un bambino, è in rianimazione

ANSA – Un bambino di 10 anni è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata all’ospedale materno infantile Salesi di Ancona, dopo essere stato raggiunto dai piombini di un proiettile da caccia. Lo riferiscono alcuni media locali. Le sue condizioni sono gravi. Il fatto è avvenuto a Osimo (Ancona). E’ stato trasportato all’ospedale dal padre in auto. Ancora da chiarire la dinamica del fatto, ma sembra che il bambino stesse a caccia con il padre, dentro un capanno e il proiettile abbia colpito un muro e il piccolo sia stato investito dai pallini di rimbalzo. Secondo quanto risulta all’ANSA ha ferite al viso, ad una spalla, ad un mano e sul collo, due pallini lo hanno raggiunto al cranio e sono questi a destare le maggiori preoccupazioni, perché debbono essere rimossi il prima possibile.