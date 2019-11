Malmena un ristoratore, pugile abruzzese finisce in manette

Nei giorni scorsi M.S., 43enne consulente finanziario di Ortona (CH), si era scagliato contro un noto ristoratore di Francavilla al Mare (CH), procurandogli gravissime lesioni al volto con uno o due pugni, verosimilmente andati tutti a segno visti anche i suoi trascorsi da pugile. Tutto questo per una banale lite tra automobilisti. L’uomo è stato arrestato questa mattina dai Carabinieri della Stazione di Francavilla al Mare, coordinati dal PM Dott. Giancarlo Ciani, che, dopo una tempestiva attività investigativa e grazie anche alle testimonianze delle persone che si trovavano sul posto, in soli quindici giorni hanno ottenuto dal G.I.P. del Tribunale di Chieti, Dott. DE NINIS, la misura cautelare per l’aggressore, riconoscendone la pericolosità e la possibilità di reiterazione di reati contro la persona. L’accusa è quella di lesioni gravissime. La vittima è ancora ricoverata in condizioni gravi nel reparto di “Terapia Intensiva” dell’Ospedale di Popoli (PE) per le ferite alla testa. Quando questa mattina i militari gli hanno notificato l’ordinanza, l’aggressore ha mantenuto la versione iniziale, cioè che avrebbe sferrato un solo pugno al ristoratore e che le lesioni sarebbero state l’effetto della caduta. Ora è ristretto presso la sua abitazione ed attenderà l’inizio del processo.