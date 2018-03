Maltempo: ancora qualche fiocco di neve, ma temperature in rialzo

Il nucleo freddo siberiano si è spostato verso i Balcani, sospinto da correnti occidentali di natura atlantica, più miti ed umide, che stanno entrando, attraverso Gibilterra, sul Mediterraneo Occidentale. Ciò ha consentito lo sviluppo di una modesta area di alta pressione sull’Italia che ha mantenuto condizioni di stabilità, almeno fino alla serata di ieri. A quest’ultima ha fatto seguito una nuova perturbazione atlantica che dalla notte appena trascorsa provocherà nuove precipitazioni nevose.

Giovedì 1 marzo 2018

Nevicate: deboli nel corso della mattinata su tutta la regione; un po’ più intense sui settori occidentali e lungo la dorsale appenninica, più deboli e di minor durata sulla costa. Nelle ore centrali della giornata e nel primo pomeriggio possibilità di pioggia congelantesi al suolo, specie sulle zone vallive e settori litoranei. Nel corso del pomeriggio fenomeni in rapida attenuazione fino ad esaurimento su buona parte della regione. Le precipitazioni riprenderanno in serata a prevalente carattere piovoso.

Temperature: in aumento, torneranno sopra lo zero su tutta la regione nel pomeriggio.

Venti: da moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi sui settori adriatici

Mare: mosso al mattino, molto mosso nel pomeriggio.