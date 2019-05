Maltempo: crollo delle temperature, quota neve 800 metri

Si apre una fase meteorologica piuttosto movimentata: nel corso delle prossime ore, infatti, saranno venti sostenuti di LIBECCIO e GARBINO ad annunciare un cambiamento del tempo. Aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali con possibilità di rovesci e temporali che, localmente, potrebbero sconfinare fin verso i settori costieri, in particolar modo del Teramano e del Pescarese. Dalla sera ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la Regione.

La giornata di LUNEDI’ 6 MAGGIO vedrà iniziali condizioni di maltempo con possibilità di rovesci, più intensi lungo la costa, mentre tornerà la neve sui rilievi a quote relativamente basse per il periodo (700/900 metri). Graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche a partire dal pomeriggio-sera e, soprattutto, nel corso della giornata di MARTEDI’ 7. Vento sostenuto, a tratti forte, dai quadranti settentrionali, temperature in sensibile diminuzione e mare molto mosso.

Sono le previsioni di Angelo Ruggieri, tecnico meteorologo certificato W.M.O. (World Meteorological Organization), di Meteo in Abruzzo.