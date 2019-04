Maltempo: graduale miglioramento per il primo maggio

Nonostante la circolazione depressionaria si stia gradualmente allontanando dall’Italia, il tempo resterà ancora piuttosto variabile. La giornata di MARTEDI’ 30 APRILE vedrà condizioni di tempo spiccatamente variabile un po’ su tutto il territorio con rovesci sparsi (anche a carattere temporalesco), più probabili nel pomeriggio a ridosso dei rilievi montuosi e nelle zone interne. Localmente, anche sul versante orientale, non escludiamo codesta possibilità anche se non mancheranno anche ampi spazi soleggiati. Temperature stazionarie, ventilazione settentrionale in graduale attenuazione. Mare ancora generalmente mosso.

MERCOLEDI’ 1° MAGGIO

Anche se le condizioni meteorologiche sono previste in ulteriore, graduale, miglioramento l’atmosfera resterà però ancora piuttosto instabile. Ciò siginifica sviluppo di temporali pomeridiani soprattutto a ridosso dei rilievi e nelle aree interne. Andrà un po’ meglio sul versante orientale dove non mancheranno ampi spazi soleggiati.

Sono le previsioni di Angelo Ruggieri, Tecnico Meteorologo Certificato W.M.O. (World Meteorological Organization), su Meteo in Abruzzo.