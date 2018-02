Maltempo: sconti sul riscaldamento per le zone montane

ANSA) – CAMPOTOSTO (L’AQUILA), 26 FEB – “Alla luce di questa ondata di maltempo, faccio appello alle istituzioni e alle autorità competenti di proporre la riduzione dei costi per il riscaldamento per le zone montane e le popolazioni terremotate”.

La proposta viene dal sindaco di Campotosto (L’Aquila), Luigi Cannavicci, il quale ha sottolineato che nel suo territorio, colpito dal terremoto del 2009 e da quelli dei terremoti del centro Italia del 2016 e 2017, oggi c’è una temperatura di meno sei, mentre la notte scorsa si è registrato meno 12. “Quando ci sono queste temperature l’unica cosa è tenere i termosifoni al massimo, non sarebbe male se si pensasse a costi speciali per il gas metano, con cui e’ assicurato il riscaldamento. Siamo già in ginocchio per i terremoti, per cui uno sconto non sarebbe una cattiva idea”. In merito all’ondata di maltempo, Cannavicci sottolinea che è stata molto utile e per questo ringrazio gli alpini “la struttura polivalente donata dall’Ana, nella quale ospitiamo il presidio del 118 che è in funzione 12 ore al giorno, il medico e anche, all’occorrenza, in questi giorni. Il genio militare impegnato negli abbattimenti di strutture inagibili”. (ANSA).