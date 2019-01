CAPRACOTTA – «Si comunica che venerdì 25 gennaio le scuole di ogni ordine e grado del Plesso scolastico di Capracotta resteranno chiuse».

La comunicazione è del sindaco di Capracotta, Candido Paglione, che aggiunge: «La chiusura è stata disposta per le difficoltà dovute all’abbondante nevicata in corso ed al previsto peggioramento delle condizioni meteo per le prossime ore».