CASTIGLIONE MESSER MARINO – Maltempo: scuole chiuse a Roccaspinalveti e Montazzoli, Castiglione ancora in forse.

L’allerta meteo diramata dalla Protezione civile ha portato alcuni sindaci come quello di Vasto e di Fossacesia a disporre la chiusura delle scuole.

Dall’Alto Vastese al momento il sindaco di Roccaspinalveti ha annunciato la chiusura delle scuole, con ordinanza che firmerà domattina.

In serata anche il primo cittadino di Montazzoli ha disposto la chiusura.

Il sindaco di Castiglione Messer Marino ha fatto sapere che prenderà ogni decisione in merito domattina, alla luce del fatto che in questo momento non sta nevicando.

Analogamente i sindaci di Torrebruna e Celenza sul Trigno.