Maltempo: strade imbiancate in Alto Molise-Vastese

Il vortice di bassa pressione si porta verso il Sud dove rinnova condizioni di maltempo anche per i prossimi giorni, associate a un progressivo calo della temperatura e della quota neve. Dopo le nevicate di inizio settimana a tratti fino in pianura al Nord Est, tra martedì e giovedì saremo interessati da una seconda perturbazione collegata a un vortice di bassa pressione che attraverserà l’Italia da Ovest ad Est che interesserà soprattutto il Centro-Sud e richiamerà nel contempo altra aria gelida sulla nostra Penisola. Ci aspetta dunque una fase molto fredda a calendario ormai avanzato, in seguito a correnti artiche che dilagheranno sulla nostra Penisola determinando un rinforzo della ventilazione, temperature anche di 10°C sotto le medie del periodo e nevicate fino a quote molto basse, specie lungo i versanti adriatici.

METEO MERCOLEDI’ – Si rinnovano condizioni di instabilità al Sud, in Sardegna e sui settori centrali adriatici con fenomeni irregolari ma con recrudescenza dalla sera sul basso versante tirrenico; neve fin a quote collinari (300-600m) tra Romagna, Marche, Umbria e Abruzzo, tra 800 e 1300 metri al Sud. Migliora al Nord e sul medio-altro versante tirrenico con tendenza ad ampie schiarite nel corso del giorni fino a cieli in prevalenza poco nuvolosi. Clima pienamente invernale con deboli gelate fino in pianura al Nord e massime contenute entro i 10°C al Centro Nord ed entro i 15°C al Sud.

METEO GIOVEDI’ – Il vortice insiste sullo Ionio determinando ancora maltempo al Sud, con rovesci e temporali anche intensi specie su Puglia e settori ionici; nevicate in ulteriore calo, fino a 300-400 metri tra Molise, Puglia, Lucania e Campania, e fino a 600-700 metri tra Calabria e Sicilia. Residui fenomeni anche in Abruzzo e Sardegna ma in esaurimento. Discreto altrove con ampio soleggiamento al Nord e sul medio-alto versante tirrenico. Clima freddo e ventoso con gelate diffuse in pianura padana e a tratti anche sulle interne centrali.

TENDENZA VENERDI’ E WEEKEND – Venerdì residua instabilità al Sud con qualche rovescio sparso nevoso sino a quote basse, in prevalenza soleggiato altrove. Nel weekend possibile nuovo vortice in formazione con maltempo al Centro-Sud, ai margini invece le regioni settentrionali. Clima sempre molto freddo con tendenza a graduale rialzo, specie da domenica.