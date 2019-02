Maltratta una donna, un senza fissa dimora nella rete della Polizia

Il Questore di Campobasso ha emesso Ammonimento ex art. 3 della Legge 119/2013 nei confronti di I. M., di 52 anni, senza fissa dimora, già gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, per i maltrattamenti posti in essere nei confronti di una donna frequentata occasionalmente.

Nell’ambito, infine, delle attività di contrasto al fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i più giovani, nei giorni scorsi, personale della Squadra Mobile, coadiuvato da due team cinofili della Polizia di Stato, provenienti da Nettuno e Pescara, ha effettuato specifici controlli all’interno di tre plessi scolastici del capoluogo che hanno coinvolto circa 800 studenti della scuola secondaria.