Mamma non ha soldi per comprare uova di Pasqua ai suoi bambini, interviene la Polizia

ISERNIA – Gesto di solidarietà per una famiglia bisognosa.

Nel pomeriggio, gli agenti della Squadra Volanti dell’UPGSP della Questura di Isernia hanno consegnato le uova di Pasqua a 3 bambini di una famiglia di Isernia. Il gesto nasce da una telefonata fatta al 113 da parte della mamma che ha rappresentato il suo stato di indigenza e la difficoltà nell’esaudire il dolce desiderio dei bambini. Non sapendo come fare per trovare una soluzione, ha deciso di rivolgersi alla Polizia.

Senza esitare, il Questore Roberto Pellicone ha preso a cuore la situazione e, dopo aver fatto acquistare le uova, ha chiesto ad una pattuglia di volante di consegnarle.

Sopresi e meravigliati i bimbi hanno accettato l’inaspettato regalo da parte dei poliziotti con grande enfasi e gioia, tra le lacrime della madre che ha ringraziato la Polizia di Isernia.