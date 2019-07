Manca il segretario comunale, il sindaco minaccia di dimettersi

(ANSA) – CHIETI, 24 LUG – Il sindaco di Rapino (Chieti) Rocco Micucci minaccia di riconsegnare la fascia tricolore per protesta contro la mancanza, in gran parte dei piccoli Comuni, dei segretari comunali e rivolge un appello alle Prefetture di Chieti e L’Aquila, alla Corte dei Conti dell’Aquila, al ministero dell’Interno e alla Procura di Chieti. Chiede che “si attivino, ciascuno per propria competenza, per addivenire alla risoluzione del caso e, ognuno provveda a verificare se si prefiguri anche interruzione di pubblico servizio con conseguente individuazione di eventuali responsabilità. Non si potranno imputare colpe né al sindaco né all’Amministrazione per eventuali ritardi, dato l’evidente e pronto interessamento alla risoluzione del problema”. Il Comune, spiega Micucci, non può ottemperare agli adempimenti in scadenza, “non a causa di questa Amministrazione che ha predisposto tutti gli atti. Qualora in tempi brevi non sarà assegnato un Segretario, il sottoscritto è disposto a riconsegnare formalmente la fascia tricolore”.