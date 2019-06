Mancato invito, Di Lucente si scaglia contro Rosato: “Ricorda che sei il sindaco di tutti”

VASTOGIRARDI. Da poco conclusa la tornata elettorale delle comunali con l’insediamento del nuovo sindaco, Luigi Rosato, che a Vastogirardi è già polemica. A sollevarla in una lettera pubblicata via fb, l’ex primo cittadino e attuale consigliere in Regione, Andrea Di Lucente, che scrive.

“Caro Sindaco, dopo i complimenti e gli auguri di buon lavoro, sia pubblicamente per iscritto, avrei sperato che la tornata elettorale si fosse chiusa – l’incipit di Di Lucente -Invece noto ancora strascichi e veleni. Avrei sperato in un atteggiamento più maturo e consono al tuo nuovo ruolo istituzionale, ma forse devi ancora abituarti al fatto che sei il sindaco di tutti, non solo di chi vuoi tu. Non mi riferisco all’atteggiamento nei confronti di Andrea Di Lucente persona, ma verso la carica che al momento ricopro. Il buonsenso – prosegue l’esponente del centrodestra in Regione – avrebbe imposto di avviare una collaborazione istituzionale, ma a quanto pare non c’è volontà da parte tua. In tanti mi hanno chiesto perché non fossi presente all’insediamento della nuova amministrazione e alla successiva festa. Qualcuno mi ha apertamente confessato che pensava fossi arrabbiato per la sconfitta elettorale. Nulla di più lontano dalla realtà. La verità è che la nuova amministrazione, con mio dispiacere, non mi ha invitato – sottolinea il consigliere regionale -. Lo hanno fatto tantissimi altri neo sindaci ai quali ho voluto augurare buon lavoro di persona. Sono stato invitato in tanti comuni, ma non nella mia Vastogirardi. Avrei sperato che, una volta ottenuta la vittoria, avessi iniziato a volare alto, a compiere scelte che siano quelle che un sindaco deve fare per il bene del paese. Da parte mia – conclude – continuerò sicuramente a fare gli interessi del territorio e del paese che ho nel cuore, ma non sono questi gli atteggiamenti che fanno bene alla comunità. Sia quando si esce sconfitti da una competizione, ma soprattutto quando si è vincitori. Nel frattempo, buon lavoro”.