Mandato di cattura, 36enne campano arrestato dalla Polstrada di Agnone

ISERNIA – Operazione della Polstrada di Agnone lungo la statale Venafrana 85, arrestato un 36enne campano sulla cui testa spiccava un mandato di carcerazione. L’uomo, con precedenti penali di vario genere, era alla guida dell’auto senza patente e dalla Svizzera stava raggiungendo la località campana per festeggiare l’anniversario di matrimonio dei suoi genitori. Sul mezzo con lui altre due persone con precedenti penali. Il veicolo è stato posto sotto sequestro. Originario di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, al momento del fermo l’uomo non ha opposto resistenza e dopo tutte le verifiche del caso è stato tradotto nel carcere di Ponte San Leonardo ad Isernia, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.