Mangiano e dormono a scrocco, l’hotel Europa di Giulianova: “Il Campobasso non ci ha mai pagato”

CAMPOBASSO – Gianni Paris, presidente dell’Avezzano Calcio e legale dell’hotel “La rupe” di Pescina, conferma a l’Eco de l’Alto Molise online il mancato pagamento in merito al vitto e pernottamento da parte del Campobasso Calcio nella trasferta affrontata in Abruzzo.

“Il bonifico di cui parla la società molisana è stato prima fatto e poi revocato. Ad oggi (venerdì 6 aprile, ndr) – afferma Paris a l’Eco online – non è arrivato assolutamente nulla”. La notizia del mancato pagamento da parte della società rossoblù all’hotel “La rupe” di Pescina era stata rilanciata in settimana dal quotidiano “Il Centro”. A seguire la smentita da parte di Danilo Leone, co-presidente del Campobasso che addirittura annunciava azioni legali nei confronti di chi ha infangato il nome della dirigenza rossoblù. Peccato però che Paris, nella giornata di ieri, ha controreplicato.

Ma non è tutto visto che il Campobasso avrebbe mangiato, bevuto e dormito a “scrocco” anche in un’altra struttura abruzzese: l’Hotel Europa di Giulianova. La conferma arriva a l’Eco online per mezzo della direzione. I fatti risalgono alla trasferta contro il San Nicolò nel mese di febbraio. “Ancora attendiamo il bonifico di 1215 euro che la società molisana deve versarci – sottolineano dalla direzione dell’Hotel Europa – abbiamo già provveduto a dare mandato ai nostri legali di agire. E’ vergognoso che dopo aver servito il Campobasso Calcio per 25 anni, abbiamo dovuto registrare una situazione del genere”, concludono amareggiati.