Manutenzione gallerie: senso unico alternato notturno sulla Trignina

Per consentire i lavori di manutenzione nelle gallerie, si rendono necessarie limitazioni al transito veicolare lungo le strade statali in provincia di Isernia e Campobasso. Ne dà notizia Anas.

Nel dettaglio, a partire dal 22 luglio e fino al 4 agosto, nella fascia oraria dalle 22 alle 6 del giorno successivo, sarà istituito un senso unico alternato nelle gallerie lungo le strade statali 6dir “Via Casilina”, 85 “Venafrana” e 650 “Di Fondo Valle Trigno”, con un limite di velocità di 50 km/h ed il divieto di sorpasso per gli autoveicoli.

