Mappa dei contagi Asrem: tre casi segnalati a Poggio Sannita, uno solo a Carovilli

POGGIO SANNITA – Il piccolo centro di Poggio Sannita presenta tre casi ufficiali di positività al contagio da covid19. E’ quanto si apprendere dalla solita mappa appena pubblicata sui social dall’Asrem. In un altro Comune dell’Alto Molise, Carovilli, un solo contagiato. Sempre dalla consultazione della mappa a cura dell’Asrem, che si guarda bene dal mandare alle redazioni giornalistiche uno straccio di comunicato per spiegare quello che la grafica impietosamente comunica. Si presume, siamo nel campo delle ipotesi, che i casi positivi nell’Alto Molise, almeno quelli di Poggio Sannita, siano riconducibili al cluster di Agnone, o meglio della casa di riposo chiusa per manifesta e dichiarata incapacità gestionale ed evacuata dalla Protezione civile nazionale nella serata di ieri. Nulla è dato sapere per il caso, uno solo, positivo di Carovilli. Salvo attendersi, nelle prossime ore magari, un video autoprodotto, dal divano, del direttore generale dell’Asrem, Florenzano.