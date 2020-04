Mappa del contagio in Alto Molise: 12 positivi a Belmonte, 3 a Poggio Sannita e 2 a Carovilli

BELMONTE DEL SANNIO – Sale a 12 il numero dei positivi al Covid19 di Belmonte del Sannio. Lo si apprende dalla solita mappa bianca e rossa dell’Asrem, postata sui social così, brutalmente, senza alcun commento (perché l’azienda sanitaria non ha un ufficio stampa, ndr). I casi di positività in carico ad Agnone sono invece in numero di nove, mentre sale a due unità il computo dei positivi a Carovilli. Poggio Sannita resta a tre casi positivi che, come precisato dal sindaco nei giorni scorsi, non dimorano in paese.