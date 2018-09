Marcovecchio a sottosegretario Giustizia Morrone: “Riconvertire nuovo ospedale di Agnone in carcere femminile”

AGNONE – Riconvertire il nuovo ospedale in un carcere minorile o femminile. E’ la richiesta fatta dal sindaco di Agnone, Lorenzo Marcovecchio al sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone. Un’iniziativa alla quale l’amministrazione comunale di centrodestra sta lavorando da tempo e che ieri, in occasione della visita del sottosegretario alla 45^ Fiera di Morcone, ha visto il primo cittadino consegnare nelle mani di Morrone il progetto. Tra i presenti anche l’assessore regionale, Luigi Mazzuto come Morrone esponente della Lega di Salvini. A dirla tutta già in passato c’era stato chi aveva proposto una simile conversione della mastodontica struttura ormai abbandonata da circa trent’anni. Si tratta del sindacalista di Polizia penitenziaria del Sappe, Aldo Di Giacomo che nel 2010 chiedeva al ministro di Giustizia, Angelino Alfano di valutare attentamente l’idea. Prima di Di Giacomo a sposare l’idea l’Università delle Generazioni di Mimmo Lanciano.