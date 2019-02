Marcozzi: «Se divento governatore mando a casa tutti i vertici Asl amici dei politici»

«La sanità è sempre stata in mano alla politica. Molti degli attuali dirigenti hanno sponsor politici di destra e sinistra. Il loro operato può giudicarlo qualunque abruzzese ed è estremamente negativo. Basta con le esternalizzazioni alle cooperative gestite dalla politica. È ora di meritocrazia nella sanità. La prima cosa che farò se sarò eletta presidente della regione sarà cacciare i massimi vertici delle Asl abruzzesi e rimpiazzarli con persone competenti e senza legami politici, che siano in scadenza o meno. Occorre un repulisti immediato e completo. So che è una decisione forte e me ne assumo tutta la responsabilità. Le persone nuove che sceglieremo lavoreranno per la salute dei cittadini e non per i partiti. Le eccellenze che abbiamo nei nostri ospedali vanno valorizzate e meritano fiducia. Non si andrà più avanti per amicizie politiche, ma premieremo i più bravi che hanno sempre lavorato a testa bassa. Questo è prioritario per l’Abruzzo. Questo è il cambiamento che vogliamo. Gli altri due candidati presidenti, quello di centrodestra, Marco Marsilio, non abruzzese e quello di Renzi, Giovanni Legnini, vogliono andare in continuità con questo sistema e non possiamo più permettercelo. Bisogna impedire a questa gente di continuare a fare danni alla nostra terra e pretendere le loro scuse. Useremo tutta la nostra forza per mandare a casa chi non ha lavorato in questi anni nell’interesse esclusivo dei cittadini. L’Abruzzo tornerà in mano alla gente per bene». Così il candidato presidente del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi.