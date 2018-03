Marijuana in auto, molisano denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Bojano, hanno intensificato i controlli del territorio di competenza al fine di prevenire il crimine e offrire risposte tempestive ed efficaci ai cittadini. Grazie all’impegno quotidiano dei militari, nei giorni scorsi sono state deferite all’autorità giudiziaria tre persone in distinte operazioni volte al contrasto di reati di genere.

In particolare personale del N.O.R.M. di Bojano, nella mattinata di ieri, ha deferito all’A.G. per violazione dell’art. 73 D.P.R. 309/1990, un cinquantenne originario di Campobasso il quale a seguito di perquisizione personale e veicolare veniva trovato in possesso di marijuana e di un bilancino elettronico di precisione.