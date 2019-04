Marijuana e coltello in tasca, denunciato studente molisano

L’attività di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati da parte del Commissariato di P.S. di Termoli ha consentito nei giorni scorsi, di conseguire ulteriori e positivi risultati operativi.

Personale della Squadra Volante ha denunciato in stato di libertà alla Procura dei Minori di Campobasso, un giovane studente del posto in quanto resosi responsabile del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, segnalando lo stesso alla locale Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente, ai sensi sell’art.75 DPR n.309/90. Il giovane, infatti, a seguito di controllo da parte degli operatori del Commissariato, è stato trovato in possesso di un coltello con lama in acciaio nonché di un quantitativo per uso personale di marijuana.