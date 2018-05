Marijuana, giovane pusher molisano denunciato

Controlli antidroga dei Carabinieri nel centro storico, giovane “pusher” denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Sotto sequestro dosi di marijuana.

Una operazione antidroga dei Carabinieri è stata portata a termine nella serata di ieri nel centro storico di Isernia. A finire nella rete dei militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, un giovane del luogo, trovato in possesso di involucri contenenti sostanze stupefacenti del tipo marijuana, occultati all’interno del giaccone. I Carabinieri si sono insospettiti quando alla loro vista ha mostrato chiari segni di nervosismo. Immediatamente fermato, è stato accompagnato in Caserma dove nei suoi confronti è scattata una denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nella circostanza è stata sottoposta a sequestro la droga rinvenuta in suo possesso.