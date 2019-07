Marijuana e hashish nascoste nel comodino, in manette un uomo di Tornareccio

Prosegue incessantemente l’attività di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti messa in atto da parte dei Carabinieri della Compagnia di Lanciano, agli ordini del Capitano Vincenzo ORLANDO. Nell’ambito di un ampio servizio coordinato disposto nel territorio di competenza ed in particolare tra Casoli ed Altino, area che negli ultimi tempi ha fatto registrare una accertata sensibilità alla fenomenologia dello spaccio di stupefacenti, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia frentana, coordinati dal Capitano Massimo CANALE, collaborati dai colleghi delle Stazioni dipendenti e dal personale del Nucleo cinofili di Chieti intervenuti con il cane antidroga, hanno dato corso a due decreti di perquisizione personali e locali, a carico di altrettante persone, emessi dalla Procura della Repubblica di Lanciano a sostegno di una pregressa attività di osservazione e controllo ad opera dei Carabinieri di Lanciano che, nel mese in corso, mediante servizi di osservazione e pedinamento, hanno raccolto concordanti indizi su alcuni soggetti dimoranti nell’area frentana. Durante le perquisizioni, presso un’abitazione di Torino di Sangro, in uso ad un 31 enne di Tornareccio, i militari dell’Arma hanno rinvenuto nella sua camera da letto, nascoste nel comodino, due buste in cellophane contenenti complessivi gr. 400 di MARIJUANA , un borsello con altri 20 grammi di HASHISH, un bilancino di precisione, materiale per confezionare le dosi, appunti vari e la somma contante di euro 800; all’interno del bagagliaio della sua autovettura Lancia Libra, parcheggiata nei pressi della dimora, è stato trovato anche un pugnale del genere proibito con una lama di cm.20 che lo stesso deteneva illegalmente. Nel garage dell’abitazione di H. S., 26enne albanese residente ad Altino, invece, il cane antidroga ha fiutato la presenza di 40 grammi di MARIJUANA nascosta in un armadietto metallico Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e posto a disposizione delle competenti autorità giudiziarie, mentre il 31enne di Tornareccio è stato dichiarato in stato arresto per detenzione ai fini dello spaccio dello stupefacente e porto abusivo di arma ed il H.S. denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio. In attesa dell’udienza di convalida, l’uomo di Tornareccio è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Proseguono gli accertamenti da parte dei Carabinieri non potendosi escludere che vi siano dei collegamenti con i precedenti recuperi di droga nella stessa area territoriale.