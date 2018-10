I Carabinieri di Isernia hanno proceduto al controllo di due giovani che si aggiravano in uno stabile abbandonato della periferia di Isernia con fare sospetto. La verifica operata nell’immediatezza consentiva di appurare il consumo di stupefacenti da parte dei giovani, in particolare venivo loro sequestrata della marijuana successivamente sequestrata. Per i due ragazzi è scattata una segnalazione per uso di stupefacenti.