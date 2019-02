Marsilio ai residenti dell’Alto Vastese: «Non siete cittadini di serie B, invertiremo la tendenza»

CASTIGLIONE MESSER MARINO – «Ho avuto il privilegio di visitare queste terre d’Abruzzo in pieno inverno e ho potuto toccare con mano il disagio che voi eroici custodi della montagna vivete ogni giorno a causa delle frane, delle strade chiuse e di una viabilità in completo dissesto. Nei centri montani che ho visitato in questo periodo di campagna elettorale ho trovato rassegnazione, isolamento, frutto dell’abbandono da parte delle istituzioni. Sarà nostro compito, in Regione, invertire questa tendenza e restituire all’Alto Vastese la dignità che merita. Non siete cittadini di serie B, siete abruzzesi come tutti gli altri e le istituzioni probabilmente devono a voi un’attenzione e un riguardo maggiori rispetto a chi vive in altre realtà più floride e più servite».

Così Marco Marsilio, senatore della destra romana e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Abruzzo, questa mattina in visita nell’Alto Vastese. Scortato dal consigliere regionale Mauro Febbo, il senatore Marsilio ha incontrato elettori e sindaci del territorio e ha preso coscienza delle problematiche legate alla viabilità ormai inesistente, all’isolamento territoriale, sociale ed economico di un’intera area.

I sindaci presenti, dal padrone di casa Felice Magnacca, a Gianfrando D’Isabella di Caruncio e a Felice Novello di Montazzoli, hanno fatto un appello accorato al candidato governatore per un riscatto della montagna.

«Ci hanno lasciato indietro rispetto al resto della regione, – ha denunciato per tutti il sindaco Magnacca – chiediamo pari dignità e gli stessi servizi di chi abita a Pescara o a Teramo».

«Ho voluto che il senatore Marsilio venisse nell’Alto Vastese, perché si rendesse conto di persona dello stato di abbandono in cui è stato relegato questo territorio» ha dichiarato il consigliere regionale Mauro Febbo. «L’ho portato qui oggi, da candidato, – ha proseguito l’esponente storico della destra Febbo – e lo porterò di nuovo da Presidente della Regione. L’Alto Vastese merita più attenzione di quella che fino ad oggi la politica del centrosinistra gli ha ritagliato. Invertiremo la tendenza».

Presenti, nel corso dell’incontro, anche la sindaca di San Salvo, Tiziana Magnacca, orgogliosamente castiglionese, e Roberta Angelilli, già parlamentare europea e negli anni scorsi vicepresidente del Parlamento europeo. Prima di ripartire alla volta di Carunchio il candidato Marsilio ha fatto visita alla Rsa di Castiglione ancora in attesa di accreditamento presso la Asl. Il senatore ha assicurato il suo interessamento alla vicenda.

Francesco Bottone