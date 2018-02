Maschere e costumi pericolosi, maxi sequestro in Alto Sangro

(ANSA) – SULMONA (L’AQUILA), 14 FEB – Sigilli ad oltre 800 articoli del valore commerciale al dettaglio di alcune migliaia di euro e sanzioni amministrative nei confronti dei responsabili delle attività commerciali tra i 516 e i 250mila euro. Questo il bilancio del maxi sequestro condotto dalla Guardia di Finanza della compagnia di Sulmona (L’Aquila), tra capi di abbigliamento e accessori vari, destinati al carnevale. L’operazione è stata condotta nel comprensorio Peligno e dell’Alto Sangro. Gli articoli non risultavano conformi alla normativa europea sulla sicurezza dei prodotti e, per tale motivo, potenzialmente dannosi per la salute pubblica. Più in particolare, i prodotti, tutti esposti sui banconi di esercizi commerciali gestiti da soggetti di origine cinese, riferiscono le Fiamme Gialle, risultavano sprovvisti di regolare etichettatura, privi di indicazione sull’origine e sulla composizione dei materiali ovvero con tali indicazioni inattendibili.