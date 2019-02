Maschere, dolci e musiche: tutto pronto per il ‘Carnevale Oratoriano’ di Agnone

AGNONE – Il Carnevale si avvicina e fervono i preparativi nei locali dell’oratorio “Giovanni Paolo II” che da anni organizza la giornata all’insegna dei colori, dell’allegria e dello stare insieme. Una manifestazione, quella messa in piedi dai responsabili del sodalizio, aperta a tutti, in particolare ai più piccoli che, ancora una volta, saranno i veri protagonisti dell’evento carnevalesco agnonese. Arrivato alla sua IX edizione, il “Carnevale Oratoriano”, quest’anno si svolgerà sabato 2 marzo con il consueto ritrovo fissato alle ore 15,30 in piazza Plebiscito. Da qui sfileranno le numerose maschere che per l’occasione saranno accompagnate dalla travolgente musica della Big Band “Amici della Musica” di Grottolella (Avellino). L’originale sfilata, dopo aver attraversato le principali strade della cittadina, si concluderà nei locali dell’oratorio sottostanti la chiesa di Santa Maria Costantinopoli dove è prevista una mega festa con un ricchissimo buffet, naturalmente a base di dolci e leccornie tipiche del periodo.