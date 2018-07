Maschere rituali dell’Appennino: primo Carnevale estivo a Castiglione Messer Marino

CASTIGLIONE MESSER MARINO – A Castiglione Messer Marino il Carnevale arriva a Ferragosto. E’ in programma infatti per il prossimo 12 agosto la prima edizione delll’incontro di maschere e tradizioni. Quattro saranno le delegazioni in maschera presenti, quella locale dei Pulcinella, quella dei Mazzaroun di Schiavi di Abruzzo, i Zann’ di Acquasanta Terme (AP) e l’Orso di Jelsi. Il programma della giornata dedicate alle tradizioni in maschera inizierà alle ore 10 con un convegno dal tema “Maschere rituali dell’Appennino” con la partecipazione di Adriana Gandolfi del museo antropologico delle Genti d’Abruzzo. A seguire la presentazione del libro su “I Zann‘” di Acquasanta e del dvd dei Pulcinella di Castiglione Messer Marino. Alle ore 16 circa è previsto il ritrovo delle maschere in via Felice Lonzi per l’avvio del corteo che seguirà l’itinerario via Garibaldi, Colle Chiavaro, Piazza Municipio, via Roma, via Istonia. A fine corteo le maschere si concentreranno nello stand della festa della birra per un benagurante brindisi tutti insieme.