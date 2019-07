Maschere e tradizioni: da tutta Italia a Castiglione per ammirare i Pulgenella

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Creare attrazione turistica con il Carnevale, anche d’estate. E’ quello che di fatto sta facendo l’associazione culturale “Pulgenella” di Castiglione Messer Marino che ha organizzato, per domenica prossima 4 agosto, un evento culturale di primo livello che attirerà sull’Alto Vastese l’attenzione di tutti gli appassionati di maschere e tradizioni legate al Carnevale.

“Maschere e tradizioni“: le maschere tipiche di Castiglione Messer Marino, i pulcinella appunto, che danzano su un cuttur pieno di sange, altra tipicità gastronomica locale. Sono questi i temi e le immagini scelti dall’associazione culturale “Pulgenella” di Castiglione Messer Marino per l’evento eccezionale in programma domenica 4 agosto. Dopo aver girato praticamente tutta l’Italia, dalle Alpi alla Sicilia, esportando la cultura abruzzese in altre regioni, le tradizionali maschere di Carnevale dell’Alto Vastese ora “giocano” in casa, ospitando, a loro volta, altri gruppi legati al Carnevale e alle maschere. Pustje di Rodda dalla provincia di Udine, Blumarj di Montefosca (Ud), i Zann di Acquasantaterme (Ap), Zite di Letino Campania (Ce) e le Maschere di Tricarico (Mt) sono i gruppi di maschere tradizionali che saranno ospitati in paese, a Castiglione, nel corso della giornata di domenica. Il programma prevede per le ore 10,30 il convegno presso il palazzo scolastico cui prenderanno parte i rappresentanti del “Museo delle genti d’Abruzzo” e del “Museo delle genti trentine”. Alle 16,30 la sfilata in maschera per le via del paese con la chiusura, tra danze, musica e prodotti tipici, in piazza della Repubblica. Un evento imperdibile dell’estate castiglionese.