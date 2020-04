Mascherine a prezzo calmierato: 50 centesimi e senza Iva

Mascherine a prezzo calmierato per affrontare la cosiddetta fase 2. Il premier, parlando alla Nazione, ha annunciato di aver dato mandato di imporre un prezzo calmierato alle mascherine chirurgiche da utilizzare come dispositivi di protezione individuale. Conte ha parlato di un prezzo di 50 centesimi per la singola mascherina. Inoltre il premier ha annunciato che sul costo delle mascherine sarà cancellata l’Iva, in modo da dare un margine di guadagno alle aziende che produrranno i dispositivi su larga scala.