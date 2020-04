Mascherine, ventilatori, camici e tamponi arrivano dal cielo in Molise

CAMPOBASSO – Nei giorni scorsi, a ridosso della Pasqua, Leonardo, un’azienda globale ad alta tecnologia tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale azienda industriale italiana, ha messo a disposizione un suo elicottero AW189 per il trasferimento di materiale sanitario alla Protezione Civile del Molise.

In particolare l’elicottero, con ai comandi due piloti dell’azienda, è partito dalla sede aziendale di Cascina Costa (VA), ha fatto rifornimento nell’area di Malpensa di materiale sanitario, in particolare mascherine, ventilatori, camici e tamponi per un totale di 4 metri cubi di spazio occupato sull’elicottero, e ha percorso circa 750 km fino ad atterrare a Boiano (Campobasso) alla base della protezione Civile della Regione.

Un’iniziativa dell’azienda, in collaborazione con la Protezione Civile, che si inserisce tra le attività solidali di Leonardo in supporto all’emergenza da Covid-19.

La stessa e medesima attività è stata svolta con la protezione civile della regione Umbria con l’impiego di un elicottero AW139 che ha trasportato 3 metri cubi di materiale fino alla base della Protezione Civile a Foligno in provincia di Perugia.