Materiali edili interrati, sequestrata una discarica abusiva nel Chietino

La stazione Carabinieri forestali di Ortona ha sequestrato una discarica abusiva in località Peticcio del comune di Ortona, nella quale sono stati scaricati e interrati oltre 4mila metri cubi di rifiuti prevalentemente derivanti dal settore edilizio. Asfalto, cemento, catrame, metalli per l’edilizia e contenitori di sostanze chimiche pericolose quali solventi e vernici. L’enorme quantitativo di rifiuti accumulati ha reso instabile il versante generando uno smottamento. Il proprietario del terreno è stato denunciato e l’are posta sotto sequestro. Posta sotto sequestro anche una macchina operatrice utilizzata per schiacciare i rifiuti. Sono in corso indagini per capire la provenienza dei rifiuti.