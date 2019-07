Il matrimonio che unisce destra, sinistra e 5Stelle

AGNONE. M5s, Pd, centrodestra e sinistra radicale tutti appassionatamente insieme. Chi pensa si tratti di un fotomontaggio si sbaglia. Perché l’istantanea è originale ed è stata scattata sabato scorso nella splendida cornice del ristorante le Panche di Rio Verde (Pescopennataro) in occasione del matrimonio di Francesco Spadanuda e Sara Battista, amici della combriccola. Andrea Greco, Lorenzo Marcovecchio, Marco Cacciavillani e Andrea Di Paolo mai così vicini. A primo impatto colpisce la vicinanza tra il consigliere regionale del Ms5 e l’ex segretario del circolo cittadino del Pd. E così più di qualcuno ha iniziato a fantasticare ipotetici accordi in vista delle prossime comunali. Intanto, dietro un paio di lenti rey ban se la ride il primo cittadino dato in pole position per la corsa alle provinciali di Isernia mentre abbraccia il suo dirimpettaio di casa, nonché sindacalista allo stabilimento Fiat di Termoli. Una bella foto nel nome dell’amicizia, anche se solo a tavola…