Matteo Pizii: “Vittoria strameritata, merito di un grande gruppo”

AGNONE – “Una prestazione di cuore e di carattere, dove siamo stati bravissimi a saper leggere i momenti salienti in particolare dopo il pareggio del Fiuggi e l’espulsione del nostro capitano. E’ una vittoria sudata, ma al tempo sziitesso, credo, strameritata. Parlano i numeri: due gol fatti, altrettanti annullati, tre-quattro salvataggi miracolosi del loro portiere, bè che dire: l’Agnonese oggi si è divertita e ha fatto divertire il nostro pubblico”. Ha il sorriso di un bambino condotto al luna park, Matteo Pizii, vice di Mauro Marinelli, che da qualche settimana guida il gruppo granata. “E’ stato un successo sofferto e per questo ancor più bello – rimarca – nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo, poi però abbiamo compensato con una ripresa a mio avviso stellare”. Viscovich? “Un giocatore incredibile che sa fare benissimo entrambe le fasi. Probabilmente aveva bisogno di tempo per carburare, ma oggi possiamo dire che è il valore aggiunto di questo gruppo. Se poi salva anche i gol sulla linea di porta, allora ragazzi qui siamo di fronte ad un fenomeno (ride)”. Acosta? “Un lottatore che si sacrifica fino alla fine e ancora una volta ha risposto presente sul campo. L’Agnonese non può farne a meno”. Peijc? “Parlare della gara del capitano sarebbe superfluo anche perché ci ha abituati a prestazioni da grande protagonista come appunto quella attuale. La sua assenza contro il Vastogirardi – conclude Pizii – complicherà i nostri piani, ma resto dell’avviso che possediamo una rosa molto valida e chi andrà in campo al suo posto non lo farà rimpiangere”. “La vittoria non si discute – sottolinea il match winner Pablo Andreas Acosta – e per certi aspetti ci va anche stretta vista la gran mole di palle – gol create. Le mie reti? Merito di tutta la squadra, ma ora serve concentrarci sul Vastogirardi con il quale abbiamo un conto in sospeso (sconfitta in Coppa Italia, ndr) che speriamo di saldare domenica”. “Non è stata una partita facile – ammette l’ex Vastese, Kone Mamadou Alfred, per tutti Dudù – ma siamo stati bravi a saper soffrire e a compattarci nei momenti più delicati. E’ questa la vera forza di questo gruppo che aveva bisogno solo di sbloccarsi. Adesso speriamo di non fermarci più”. Parla di disattenzioni ad inizio ripresa il tecnico dell’Atletico Fiuggi, Giuseppe Incocciati. “Alla ripresa del gioco avevo chiesto ai ragazzi di fare molta attenzione soprattutto nei primi dieci – quindici minuti, come non detto. Speravo di ripetere la partita di sette giorni fa, invece siamo caduti in errori fatali, comunque se alla fine avessimo conquistato un pareggio, penso che nessuno avrebbe potuto gridare allo scandalo”.