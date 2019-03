SCHIAVI DI ABRUZZO – Mazzaroni e spallata, domani il gran finale di Carnevale a Schiavi.

Dopo la buona riuscita della sfilata lungo le frazioni di sabato scorso, torna l’allegro corteo dei Mazzaroni, le antiche maschere di Schiavi di Abruzzo. Per la giornata di domani è attesa la chiusura del Carnevale storico con i Mazzaroni che toccheranno frazione Valloni e poi il centro di Schiavi.

«Noi dell’associazione Schiavi della Musica ci teniamo a ringraziare tutti, chi ci ha ospitato nelle varie frazioni, chi ha partecipato insieme a noi. – spiega Francesco Campati, tra gli organizzatori dell’evento culturale – Abbiamo fatto un gran lavoro per rifare tutti i “cimieri”, i coloratissimi copricapo fatti integralmente a mano, con l’aggiunta anche di questa splendida novità, i mini mazzaroni, che simboleggia l’ideale passaggio di consegna delle nostre amate tradizioni di generazione in generazione. Ci vediamo domani, martedì, per la replica. Ore 12 in frazione Valloni e successivamente sfilata per il paese».