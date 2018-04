I Carabinieri del NAS di Pescara hanno denunciato due medici, uno in pensione e uno titolare di uno studio medico di Chieti, per concorso in sostituzione di persona. Il medico in pensione, infatti, sovente sostituiva il titolare, redigendo ricette mediche a carico del S.S.N. per suo nome e conto. Nel corso dei controlli i militari hanno sequestrato 142 ricette del S.S.N.