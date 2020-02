Meet in Cucina Abruzzo: la selvaggina entra nella cucina dei grandi chef

CHIETI – Prende il via il grande meeting dei cuochi regionali e per la prima volta ci sarà uno stand dedicato alla selvaggina e alla filiera selvatica in via di attivazione in Abruzzo.

Lunedì 10 febbraio presso il Padiglione espositivo della Camera di Commercio di Chieti Pescara (Via O. Pomilio, Chieti Scalo) va in scena la VI edizione di Meet in Cucina Abruzzo, il grande evento-congresso riservato a cuochi, ristoratori e operatori che ha come obiettivo la valorizzazione e la promozione della cucina e dei prodotti agroalimentari Abruzzesi attraverso lo scambio di esperienze tra professionisti del settore.

L’evento è promosso in collaborazione con l’Unione Regionale Cuochi Abruzzesi e con le associazioni provinciali, con il contributo dell’assessorato all’Agricoltura della Regione Abruzzo e della Camera di Commercio Chieti Pescara, con il patrocinio di Comune di Chieti, Confesercenti Abruzzo e Federazione Italiana Cuochi, e con il supporto di aziende sponsor e partner come Prosciutto Dop Carpegna, Electrolux, Pentole Agnelli, Acqua Panna-S. Pellegrino.

Sul palco del si alterneranno Davide Di Fabio (Osteria Francescana, Modena), Antonio Zaccardi (Pashà, Conversano), Sarah Cicolini (Santo palato, Roma), Gianluca Durillo accompagnato dal suo mentore Gianluca Gorini (Da Gorini, San Piero in Bagno), Arianna Gatti con Philippe Léveillé (Miramonti l’Altro, Concesio), Paolo Brunelli (Gelateria cioccolateria Brunelli, Senigallia) e Angelo Sabatelli (Angelo Sabatelli, Putignano). Si tratta di cuochi che negli ultimi anni hanno sviluppato progetti di ricerca e di sperimentazione, ognuno dei quali presenterà sul palco da due a quattro preparazioni che prevedono l’utilizzo di materie prime e prodotti tradizionali locali, tra Dop e Igp.