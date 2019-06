Memorial “Luigi Candeloro”, a Schiavi la gara cinofila su starne senza sparo

SCHIAVI DI ABRUZZO – La “ASD Gruppo cinofilo Vastese & Pescarese” organizza, domenica 30 giugno 2019, il quinto Memorial “Luigi Candeloro”, gara cinofila per inglesi e continentali su starne senza sparo (gara a coppia con immissione di due starne per coppia di ausiliari). La gara si terrà sui terreni di Schiavi d’Abruzzo: costo gara € 20- RADUNO presso piazza del paese ore 6,30, dopo gara seguirà pranzo presso ristorante L’Antica Trattoria Vittoria. ISCRIZIONÌ entro e non oltre le ore 12 del 28Giugno 2019.

Per info e iscrizioni rivolgersi a Giuseppe Di Nisio, Angelo Pessolano, Luigi Renzetti e Lorenzo Marcotullio. Verranno premiati i primi 3 inglesi e i primi 3 continentali; al primo assoluto andrà il Trofeo Luigi Candeloro

Sono aperte le iscrizioni : la ulteriore categoria verrà inserita al raggiungimento dei dieci ausiliari iscritti. L’organizzazione dclina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e o persone.