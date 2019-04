«Oggi in giunta abbiamo deliberato la quota di anticipazione del finanziamento dal 5 al 60 per cento per la messa in sicurezza della Fondo Valle Treste, importo lavori quattro milioni di euro. Sblocchiamo i cantieri e facciamo ripartire l’Abruzzo. Dalle parole ai fatti».

A darne notizia l’assessore regionale Nicola Campitelli.