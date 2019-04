Messa in sicurezza viadotti, il Ministero dà l’ok ai progetti esecutivi

«Per la messa in sicurezza dei viadotti delle autostrade A24 e A25, sono arrivati i progetti esecutivi da parte del concessionario, la direzione competente del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti li ha approvati e, di conseguenza, verranno erogate le risorse previste. Ovvero, l’anticipazione al concessionario, nella misura di 30 milioni di euro, e l’erogazione delle quote di contributo aggiuntive sulla base dell’effettivo stato di avanzamento dei lavori. Il Mit conferma l’impegno, assunto non da ora, per far sì che la sicurezza delle infrastrutture sia sempre garantita e per sbloccare dossier fermi da decenni». Lo comunica una nota del Mit.