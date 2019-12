Due perturbazioni di origine nord atlantica attraverseranno anche l’Abruzzo tra domani e dopodomani, favorendo un peggioramento del tempo soprattutto nel corso della giornata di venerdì.

La prima, attesa oggi e piuttosto modesta, determinerà nuvolosità irregolare alternata ad ampie schiarite con possibilità di fenomeni per lo più deboli.

La seconda perturbazione si farà strada nel corso della giornata di domani, con graduale peggioramento a partire dai settori occidentali ed in successivo trasferimento a quelli orientali. Il fronte sarà un po’ più intenso del precedente e porterà fenomeni localmente intensi sul settore occidentale e sui rilievi con nevicate a partire dai 1100/1200 metri di quota. Venti forti dai quadranti meridionali in graduale rotazione da nord-ovest entro sera. Temperature in aumento soprattutto sul versante orientale.

Fine settimana tempo in miglioramento con schiarite sempre più ampie.

Angelo Ruggieri

Meteorologo AMPRO – Associazione Meteo Professionisti