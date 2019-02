Mezzo chilo di droga, abruzzese finisce in manette

(ANSA) – FRANCAVILLA AL MARE (CHIETI), 15 FEB – Oltre mezzo chilo di droga sequestrata e un giovane in manette. Questo l’esito di una operazione portata a termine dalla Guardia di Finanza di Pescara, nell’ambito della campagna di contrasto al fenomeno della diffusione delle droghe leggere, soprattutto fra le fasce di età più giovane, in cui il consumo risulta sempre molto elevato. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, con l’ausilio di unità cinofile, nel corso di un controllo di un’autovettura con a bordo due giovani che da Pescara si dirigeva verso Francavilla al Mare hanno trovato nella tasca del pantalone del passeggero – un 35enne del posto poi arrestato – un panetto di hashish del peso di 100 grammi circa, e nel corso della perquisizione domiciliare in casa del ragazzo, alcune buste contenenti complessivamente circa 450 grammi di marijuana ed alcuni semi. Anche in casa del conducente dell’autovettura, un 28enne del posto poi denunciato, è stata trovata una bustina di marijuana ed un bilancino di precisione.