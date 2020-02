Microbiologia molecolare, borsa di studio per una ricercatrice abruzzese o molisana

La Fondazione Abruzzese per le Scienze della Vita ONLUS (FASVO), nell’intento di commemorare Stefania Spanò, già ricercatrice molisana del Consorzio Mario Negri Sud e Professoressa di Microbiologia e Immunologia all’Università di Aberdeen, Scozia, venuta improvvisamente a mancare il 3 settembre 2019, bandisce per l’anno 2020 un concorso per il conferimento di n. 1 (una) borsa di studio di durata semestrale, per un progetto di ricerca in Biologia Cellulare o Microbiologia Molecolare, da svolgere all’estero.

L’ammontare della borsa di studio è 1.800,00 (milleottocento/00) euro mensili, al lordo delle trattenute di legge, per la durata di 6 mesi. Sarà riconosciuto un rimborso spese dell’ammontare massimo di 1.200,00 (milleduecento/00) euro per spese relative alla borsa di studio, dietro presentazione di giustificativi.

La borsa di studio è riservata ad una donna, che possa dimostrare forti legami con l’Abruzzo o il Molise, in possesso di laurea di secondo livello in discipline scientifiche, conseguita presso un’Università Italiana nei due anni precedenti la scadenza del bando.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire, via pec all’indirizzo fondazioneabruzzoscienza@pec.it, entro e non oltre il 30 aprile 2020. La vincitrice verrà annunciata entro il 30 giugno 2020. L’attività di ricerca all’estero dovrà essere svolta entro il 30 giugno 2021.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Fondazione, Corso Trento e Trieste, 97, 66034 Lanciano, tel 392 7045910 – email info@abruzzoscienza.it