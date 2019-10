Il miglior caciocavallo stagionato italiano è dei Di Nucci, a Verona tripudio tutto molisano

VERONA. Ennesimo riconoscimento per il caciocavallo di Agnone prodotto dallo storico caseificio Di Nucci, un marchio sinonimo di alta qualità nella produzione di formaggi grazie al latte dei pascoli altomolisani. Nella giornata di ieri, a Verona, presso l’auditorium Verdi di Veronafiere, il caciocavallo dei Di Nucci ha ricevuto il premio Italian Cheese Awards 2019 per la categoria “pasta filata stagionata” quale migliore formaggio nazionale prodotto con latte 100%. In finale il caciocavallo stagionato dei Di Nucci ha battuto la concorrenza dei colleghi della Masseria Posticchia Sabelli (Basilicata) e della Caseria Di Fedele (Campania). Il verdetto è stato espresso da una giuria composta da esperti e operatori del settore. A ritirare la statuetta dorata Franco e Serena Di Nucci che continuano a mandare avanti l’attività risalente a 360 anni fa che ha visto avvicendarsi ben 11 generazioni di casari. “E’ un riconoscimento importante che ci spinge ad andare avanti per continuare un’antica tradizione fatta soprattutto di passione e dedizione. Oggi una terra bellissima e incontaminata come l’Alto Molise sarà più conosciuta e di questo non possiamo che esserne orgogliosi”, le parole di Franco Di Nucci appena ricevuta la statuetta. (https://www.facebook.com/italiancheeseawards/videos/3202960326443436/?t=5007)