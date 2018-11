Milan Femminile-Juventus (3-0): la solita Daniela Sabatino blinda la vittoria delle rossonere

Con un netto 3-0 contro la Juventus, il Milan consolida il proprio primato in classifica. Grande prestazione delle rossonere che dimostrano di essere in grado di soffrire e di saper sfruttare al meglio le proprie occasioni. La Juventus aveva iniziato bene la partita, rendendosi pericolosa a inizio del primo e del secondo tempo quando Galli ha avuto sui piedi l’occasione del vantaggio. Da questo momento è uscito il Milan che ha trovato tre reti in 14 minuti chiudendo la partita al 63’: Sabatino cala il tris, e chiude la partita. Giacinti serve corto sulla fascia Tucceri che di prima gira il pallone verso Daniela Sabatino che ribatte immediatamente in rete. Milan cinico, dopo l’occasione di Galli è riuscito a prendere il largo.

LA CRONACA COMPLETA DELLA PARTITA QUI