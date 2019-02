Minaccia e insulta i Carabinieri che lo controllano, denunciato un marocchino

Offende i Carabinieri mentre lo controllano; uno straniero denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Isernia, durante un servizio di controllo del territorio di competenza, hanno fermato e controllato una persona che stava camminando in una piazza centrale di Isernia. Il giovane, alla vista della Gazzella dell’Arma, ha manifestato un apparente ed inspiegato nervosismo. Realizzando ciò, i militari hanno quindi deciso di approfondire il controllo. Alla richiesta dei documenti, lo straniero di origini marocchine, si è mostrato da subito riluttante e durante le fasi di identificazione, ha minacciato e inveito contro i Carabinieri.

A questo punto la pattuglia dell’Arma in servizio ha proceduto alla denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria dell’immigrato per il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale.