Minaccia ragazzi con un fucile ad aria compressa, molisano denunciato

Gli agenti della Squadra Volante di Campobasso hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un pregiudicato di origini termolesi, resosi responsabile del reato di minaccia aggravata, in quanto con un fucile ad aria compressa, aveva minacciato alcuni ragazzi, verosimilmente intenzionati ad intrattenersi bivaccando sui prospicienti arenili e con i quali aveva avuto dapprima un diverbio in merito alla loro presenza nei pressi della propria abitazione.

A seguito di perquisizione domiciliare veniva rinvenuto e posto sotto sequestro il predetto fucile utilizzato nell’occasione ed il responsabile, tale M.G., autore dell’atto intimidatorio, veniva condotto presso il Commissariato per le formalità di rito e deferito a piede libero alla competente autorità giudiziaria.