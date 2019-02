Minaccia di togliersi la vita, giovane donna salvata dai Carabinieri di Agnone

AGNONE – Minaccia di togliersi la vita, intervengono i Carabinieri.

Una donna originaria dell’Alto Molise avrebbe minacciato di togliersi la vita mentre era al telefono con un proprio amico. Ad allertare i Carabinieri proprio quest’ultimo, preoccupato che la donna potesse compiere un gesto inconsulto, lanciandosi dal viadotto Verrino.

Giunto l’allarme, i militari predisponevano un mirato dispositivo di ricerca che permetteva di individuare in strada la donna, emotivamente scossa ma non in pericolo, e di affidarla alle cure dei propri familiari.